Manovra: stretta sui controlli Iva per le auto da San Marino Con la richiesta di immatricolazione sarà obbligatorio l'F24

Manovra: stretta sui controlli Iva per le auto da San Marino.

Nei giorni scorsi l'ok del Consiglio dei Ministri alla Manovra; con la conferma – riporta oggi l'ANSA – dei rumors di una stretta anti-frode Iva sulle auto provenienti da San Marino. Con la legge di bilancio – dunque - controlli più stringenti: chi vuole immatricolare in Italia auto e moto provenienti dal Titano e dallo Stato del Vaticano, all'atto della richiesta dovrà produrre anche la copia del modello F24 che riporta il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta.

La relazione illustrativa della legge di bilancio – ora attesa all'iter parlamentare - spiega come si sia “potuto constatare, a partire dalla fine del 2020, un incremento del numero dei veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino ”sui quali, a differenza dei veicoli provenienti dagli altri Stati comunitari, “non è previsto alcun controllo preventivo all'immatricolazione da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate”.

