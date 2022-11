INFLAZIONE Manuela Donghi: "La BCE prevede un rialzo dei tassi, ma il risparmiatore stenta ad investire" La giornalista economica è autrice del libro 'Io speriamo che la borsa sale'

"'Io speriamo che la borsa sale' è un agile prontuario - spiega Manuela Donghi, giornalista economica parlando del suo ultimo libro - per comprendere di più quello che succede in borsa e sui mercati finanziari e come eventualmente entrare. E' scritto con il trader e analista finanziario Enrico Gei proprio questo. Il libro potrebbe essere utile per il periodo perché si respira aria di recessione. L'inflazione è all'11%. Si alzano i tassi di interesse, ma così appunto si rischia un rallentamento economico importante".

"Gli italiani - continua la Donghi - hanno paura di investire in questo periodo di transizione. Gli investitori 'scappano' dall'azionario e si buttano maggiormente nell'obbligazionario Si tende a tenere i soldi fermi sul conto corrente. In periodo di inflazione alta però il pericolo è che i risparmi vengano 'mangiati'. Consiglio sempre utile è diversificare gli investimenti e chiedere cosa a un consulente finanziario o alla nostra banca di riferimento".

Nel video l'intervista a Manuela Donghi, giornalista economica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: