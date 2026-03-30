Marcello Forcellini nuovo direttore generale AASS: "Seguiamo attentamente il dossier energia"

Nel servizio l'intervista a Marcello Forcellini, direttore generale AASS

Competenze ed esperienza manageriale per navigare le complessità dei mercati e rafforzare l’Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici portandola alla modernizzazione digitale e funzionale. Il nuovo direttore generale dell’AASS, nominato domenica dopo un bando di selezione, è Marcello Forcellini. Trentotto anni e un curriculum ricco di incarichi di responsabilità tra il settore pubblico, finanziario, sanitario e accademico, le sue competenze spaziano tra il controllo di gestione e la sostenibilità economico-finanziaria di strutture complesse: tra i suoi compiti, valorizzare l’autonomia energetica della Repubblica e le risorse umane interne, in una congiuntura economico-politica molto difficile. “Trovo un’azienda già ben strutturata e pertanto ringrazio l’ex direttore uscente Chiaruzzi, che lascia una buona struttura. Io dovrò dare uno stimolo per trovare un’organizzazione più al passo dei tempi, possibilmente un po’ più digitale, più vicina alle esigenze dei cittadini”, dichiara Forcellini a poche ore dalla nomina.

Le sue competenze finanziarie, afferma il Segretario ai Rapporti con l’A.A.S.S., Alessandro Bevitori, “saranno particolarmente utili” per uno dei dossier più urgenti sul tavolo dell’azienda: quello dell’energia. “La situazione geopolitica ha determinato una volatilità molto importante dei mercati delle commodities e quindi dell’energia. Certamente non siamo ai livelli preoccupanti del 2022, quindi questo ci rassicura molto. L’impatto sulle bollette ancora ad oggi non sarà particolarmente elevato, però stiamo svolgendo un monitoraggio attento, soprattutto per valutare le opportune coperture, in accordo con la nostra Segreteria di Stato di riferimento”, dice Forcellini.

A riguardo, ci sarà una riunione nelle prossime settimane tra Azienda, Segreteria e Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia per fare il punto sulla situazione. Potrebbe tornare la possibilità di sottoscrivere le tariffe fisse per elettricità e gas dopo che la finestra di adesione - che in teoria avrebbe dovuto chiudersi il 30 marzo - è stata sospesa nei giorni scorsi proprio a causa della volatilità dei mercati: di fronte alle turbolenze politico-economiche, spiega la Segreteria competente, una tariffa fissa non sarebbe riuscita a coniugare la convenienza per gli utenti e le esigenze di bilancio dell’AASS.

Nel servizio l'intervista a Marcello Forcellini, direttore generale AASS







