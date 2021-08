Marco Gatti: "Nei primi sei mesi le entrate 2021 hanno superato i primi sei mesi 2019"

Sentiamo Marco Gatti

Come c'era da attendersi sono state numerose e significative le novità emerse durante il dibattito intitolato “GUARDANDO AL FUTURO: COSA ABBIAMO, COSA CI MANCA”. Parlando di economia e pandemia il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha rivelato che le entrate pubbliche nei primi sei mesi del 2021, hanno superato quelle dei primi sei mesi 2019. Inoltre – ha aggiunto - i depositi bancari, anche durante il Covid, sono aumentati e il sistema bancario è stabile. Con la cartolarizzazione degli Npl, in esame nella imminente sessione consigliare, Gatti ritiene di aver messo in campo un buon pdl che porterà liquidità fresca alle banche alleggerendole dei crediti dubbi. Ha anche anticipato che, dopo il buon esito dei bond sui mercati internazionali “dobbiamo prepararci ad una nuova emissione per rifinanziare il debito estero”.







Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha confermato l'intenzione di una riforma del mercato del lavoro. Lo sport - ha dichiarato - è il settore che meglio ha rappresentato il Paese in questo ultimo anno e può anche generare significative ricadute economiche. Per il Segretario di Stato Stefano Canti bisogna far ripartire l'economia e quindi aiutare le imprese. “Se vogliono ampliarsi – ha sottolineato - è giusto anche vendere terreni dello stato, se non sono di pubblica utilità”. “Al più tardi ad ottobre – ha rivelato – ci sarà l'avvio all'iter consigliere per Prg Boeri, affiancandolo con un piano delle infrastrutture”. Il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini ha elogiato l'opera del Dirigente del Tribunale Canzio e sottolineato l'importanza del pacchetto giustizia all'esame del Consiglio. “Vogliamo farci trovare pronti per marzo 2022 – ha detto - quando riceveremo la visita degli organismi internazionali”.

Il Segretario Unas Pio Ugolini ha innanzitutto ricordato la figura di Gian Franco Terenzi e sulla riforma pensionistica ha auspicato il reperimento di nuove risorse – facendo l'esempio di una accisa sui carburanti – perché altrimenti il sistema “troppo generoso”, impostato nel 1982, non è più sostenibile. Per il Segretario Generale Aggiunto della Cdls Mirco Battazza, occorre combinare tantissimi dati per poter fare una corretta riforma previdenziale. Ha poi bollato come errore grave, compiuto dal Governo del 2016, l'aver mandato in pensione in un solo colpo 680 persone. “Vogliamo sapere con chiarezza – ha sottolineato - che fine hanno fatto i 110 milioni di fondi pensione depositati nel Cis, altrimenti il rischio è che certi errori possano ripetersi”.