Mario Liotta nuovo presidente USOT “Bisogna ringraziare il vecchio direttivo per aver riaperto il dialogo con le Segreterie” commenta Liotta

Il nuovo Consiglio Direttivo di USOT per il triennio 2025/2028 è pronto a partire. Dopo l'approvazione del bilancio, che registra un saldo positivo, l’Assemblea Generale degli Associati ha eletto il direttivo che rimarrà in carica per i prossimi 3 anni. Alla guida Mario Liotta, mentre il presidente uscente Rossano Ercolani resta come consigliere.

“Bisogna ringraziare il vecchio direttivo per aver riaperto il dialogo con le Segreterie, sono stati bravissimi” commenta Mario Liotta, presidente Usot. Sul tavolo le questioni calde a partire dalle infrastrutture per destagionalizzare fino al rilancio del turismo congressuale. “Abbiamo bisogno di una piscina da riscaldamento – spiega Liotta -. Dopo tanti anni di negativo, la Giochi del Titano Service ha portato in positivo i bilanci del Kursaal però abbiamo bisogno di potenziare la sua originaria natura: quella di centro per congressi”. A gran voce si tornano a chiedere incentivi per la riqualificazione. “Abbiamo bisogno di agevolazioni che ci permettano di ristrutturare gli alberghi di aumentare il numero delle camere perché 900 sono veramente poche e nel giro di un attimo sono già prenotate - conclude Liotta - e di rimettere a posto le strutture fatiscenti". Nel video l'intervista a Mario Liotta, presidente USOT.

Composizione del nuovo Consiglio Direttivo:

Sezione Hotel:

Mario Liotta, Hotel Silvana e Ristorante "Il Piccolo";

Francesco Brigante, Hotel I-Design;

Rossano Ercolani, Hotel Rossi

Sezione Ristoranti:

Gianluca Francioni, Ristorante "Da Giulio";

Stefano Raggi, Ristorante "La Fratta";

Terziano Andreani, Ristorante "Agli Antichi Orti"

Sezione Bar:

Sergio Carlucci, Bar "Il Ritrovo 2.0";

Andrea Santolini, Bar "Cacao";

Filippo Bronzetti, Sugar Dry.

Il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi dopo la nomina, ha provveduto a nominare il sig. Liotta Mario quale nuovo Presidente ed il sig. Francioni Gianluca quale nuovo vicepresidente. Il Consiglio Direttivo ha rinominato quale Presidente Onorario dell’Associazione il sig. Giovanni Francesco Ugolini.

