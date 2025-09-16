Marlù: a Montegiardino il nuovo quartier generale, evento con istituzioni e personaggi dello spettacolo

Radici, tenacia, sogni, legami: sono i quattro pilastri che guidano le sorelle Fabbri nella gestione del brand Marlù: marchio, nato a San Marino, che ha conquistato l'intera Italia e non solo. A Montegiardino l'inaugurazione del nuovo quartier generale - a conferma della connessione con il territorio dove tutto è partito - in un evento con rappresentanti delle istituzioni e personaggi dello spettacolo.

"È una giornata importantissima per noi - commenta Marta Fabbri - soprattutto per noi tre sorelle, perché abbiamo raggiunto un obiettivo fantastico: quello di realizzare la nostra nuova casa. A questo edificio abbiamo dato il nome di Fabbri.ca, la casa delle Fabbri. E' un punto d'arrivo, ma soprattutto un punto di partenza". "La dedichiamo a nostro padre - aggiunge Morena Fabbri - che ci ha fatto diventare le donne che siamo oggi e ci ha insegnato i valori". "Senza l'aiuto dei ragazzi - dice Monica Fabbri - non saremmo riusciti a fare tutto questo. Dai grafici ai magazzinieri a tutti i designer, tutti si sono impegnati".



Alla serata hanno preso parte i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, insieme ai segretari di Stato Rossano Fabbri e Stefano Canti. All'inaugurazione anche il presidente Anis, Emanuele Rossini. "Un'eccellenza tutta sanmarinese - afferma il segretario all'Industria Fabbri -. Una vera e propria fiaba per la Repubblica di San Marino: partite da una bottega artigianale, tre sorelle riescono a scalare le realtà internazionali e a essere un punto di riferimento". Presentata, per l'occasione, la nuova collezione. All'evento vip come Micaela Ramazzotti, Rossella Brescia, Francesco Arca, il celebre maestro pasticcere Ernst Knam e il talent scout Rudy Zerbi.

Nel servizio le interviste alle sorelle Marta, Morena e Monica Fabbri (Marlù), a Rossano Fabbri (segretario di Stato Industria) e a Rudy Zerbi (talent scout e discografico)







