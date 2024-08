Marlù si conferma: azienda «amica» dei clienti anche per il 2024-2025 Corriere della Sera e Statista confermano la qualità dei servizi dell'impresa sammarinese

Corriere della Sera e Statista, società di ricerca, confermano la qualità dei servizi Marlù nella categoria Accessori e bigiotteria. La ricerca Italy’s Best Customer Service 2024-2025, premia per il secondo anno consecutivo la qualità del servizio clienti dell'azienda sammarinese. “Un riconoscimento, ma soprattutto una ri-conferma, - ci tiene a sottolineare Marta Fabbri, Responsabile Corporate Governance Marlù - che va a qualificare il grande lavoro fatto da tutti i nostri collaboratori e rivenditori; E’ una gioia immensa sapere che oltre 15 mila italiani hanno raccomandato il nostro servizio giudicando la disponibilità del servizio, l’orientamento al cliente, la competenza professionale, la qualità della comunicazione e la varietà delle soluzioni offerte. Questo risultato è un segno tangibile dell’impegno, dell’entusiasmo, dell’energia e dei valori d’eccellenza che tutti i giorni i nostri collaboratori proferiscono nel proprio lavoro, e per questo siamo davvero grati ed orgogliosi".

