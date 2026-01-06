Matteo Coppini: da sammarinese nell'azienda di famiglia, porta avanti la visione di governance etica

70 anni di attività, di crescita e di traguardi, puntando sulla qualità del prodotto e le risorse umane, investendo in nuove infrastrutture e tecnologie, con un occhio costante alla salvaguardia dell'ambiente. Il 2025 è stato un anno importante per l'oleificio Coppini Angelo S.p.A di Terni, gruppo oggi presieduto da Angelo Coppini, affiancato dai figli Micaela, Andrea e Matteo. Un successo celebrato dalla famiglia che lo guida da tre generazioni, nel segno della condivisione con le persone che hanno accompagnato l'azienda nel suo percorso di sviluppo. Di qui, dunque, la scelta di corrispondere ai collaboratori un premio, consegnato durante l'evento natalizio di fine anno. Vince lo spirito di squadra. "Siamo arrivati a dei risultati molto importanti nel 2025 - afferma Matteo Coppini, Amministratore Delegato Oleificio Coppini Angelo S.p.A - e questo è grazie proprio a una squadra coesa, professionale e questa è un'iniziativa che vuole valorizzare in modo tangibile l'impegno di tutti i nostri collaboratori con un premio che arriva fino ai 1000 euro ed è legato all'anzianità lavorativa verso la nostra azienda. Abbiamo un team, tanti nostri collaboratori lavorano con noi da decenni e insieme siamo cresciuti, abbiamo raggiunto dei risultati importanti e oltretutto guardiamo al 2026 con grande ottimismo".

Un successo che ha solide basi in Umbria, ma c'è un legame con San Marino. Matteo Coppini, infatti, è italo-sammarinese e ha militato nella Nazionale di calcio del Titano. "Io ho avuto il piacere e la fortuna di militare nella Nazionale sammarinese, - ricorda - è stata un'esperienza unica, devo dire che mi ha permesso di giocare a calcio contro i giocatori più forti al mondo, negli stadi più belli al mondo, però mi piace sempre ricordare che la cosa che ad oggi mi è rimasta più di tutti è il legame con le persone. Si sono venute a creare delle amicizie vere e ancora oggi ci sentiamo, ci siamo fatti gli auguri per questa fine anno e nuovo 2026, quindi l'amicizia è davvero la cosa più importante che mi ha lasciato la Nazionale".

Nel video l'intervista a Matteo Coppini, Amministratore Delegato Oleificio Coppini Angelo S.p.A