MEBAA Show: i Segretari Fabbri e Bevitori all'evento che celebra l'eccellenza dell'industria aeronautica.

Giovedì i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori hanno partecipato al MEBAA Show 2024 di Dubai, con l'obiettivo di esplorare nuove opportunità di collaborazione internazionale e sviluppo economico per San Marino. L'evento, uno dei più rilevanti per il settore dell'aviazione, riunisce leader globali, esperti e operatori del settore.

Durante l’evento, i Segretari di Stato hanno incontrato il Dr. Sheikh Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Consigliere del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, con cui sono stati approfonditi temi legati a possibili collaborazioni e investimenti reciproci. Il confronto ha rappresentato un’occasione per rafforzare i rapporti bilaterali e mettere in luce il Registro Aeronavale Sammarinese, riconosciuto a livello internazionale per la qualità dei servizi e la trasparenza.

L’evento, che ospita oltre 145 espositori, ha permesso alla delegazione sammarinese di confrontarsi con le tendenze emergenti del settore aeronautico, incluse innovazioni tecnologiche e strategie per una crescita sostenibile. Presenti anche il Patron della SMAR, Sir Jorge C. Colindres, e il Presidente, Dr. David R. Colindres, che collaborano con le istituzioni sammarinesi per consolidare il ruolo del Registro Aeronavale come riferimento nel panorama internazionale.

"La partecipazione a eventi come il MEBAA Show ci consente di aprire dialoghi con partner globali e di rafforzare la nostra presenza in settori strategici," ha dichiarato il Segretario Fabbri. "Incontri di questo livello - evidenzia Bevitori - rafforzano l’impegno di San Marino nel perseguire una visione di sviluppo globale, con uno sguardo all’innovazione".

Leggi il comunicato stampa

