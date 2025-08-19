RIFORMA IGR Merlini (Csdl) al Segretario di Stato Gatti: "Ha avuto una reazione scomposta" Per il segretario generale della Confederazione del Lavoro era chiaro che la richiesta di maggiori controlli contro l'evasione fiscale fosse rivolta al governo

Una reazione scomposta sul tema del contrasto ad evasione ed elusione fiscale. Così Enzo Merlini, segretario generale Csdl, definisce le parole del Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, in difesa dei dipendenti dell'ufficio tributario. “Se si sono sentiti denigrati pronto a chiedere scusa – puntualizza Merlini – ma credo fosse chiaro che la nostra richiesta di aumentarli e di migliorarne l'efficacia fosse rivolta al governo, affinché adotti i provvedimenti normativi ed organizzativi necessari”.

Una richiesta, aggiunge, peraltro sostenuta dalla gran parte delle associazioni di categoria, e da diversi esponenti della maggioranza: le stesse forze politiche che hanno chiesto e ottenuto di inserire, nel testo di riforma Igr, un articolo che preveda controlli automatici, attraverso indagini finanziarie, nei confronti delle imprese che dichiarano redditi inferiori a 15mila euro per tre anni consecutivi. Per Merlini non sono accuse di non fare abbastanza a chi lavora, bensì si tratta di indirizzo politico, insito nel ruolo che lo stesso governo potrebbe e dovrebbe dare.

“Non mi pare – conclude il segretario generale – che mettere in rilievo il differente numero dei controlli sulle persone, in rapporto a quelli sulle attività economiche, e rendere pubblico il fatto che i primi producono entrate nettamente inferiori ai secondi costituisca una mancanza di rispetto ai lavoratori che se ne occupano. Semplicemente, è una ragione in più per chiedere maggiori controlli e più mirati sulle imprese. E' lì che è possibile evadere od eludere volontariamente il fisco, non certo tra chi è a reddito fisso, come lavoratori e pensionati”. Ciò che si contesta al governo è proprio non mostrare adeguato interesse al contrasto dell'evasione, e Merlini termina con un interrogativo: “Il fatto che l'ufficio tributario sia tra i settori che non hanno beneficiato dell'aumento dei dipendenti, che anzi si sono ridotti causa pensionamenti, come va interpretato?”.



