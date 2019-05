Merlini replica a Civico10: il mito delle promesse mantenute

Dura tirata di orecchi del Segretario CSdL Enzo Merlini al Movimento Civico 10 che, scrive, si vanta di aver mantenuto le promesse elettorali e precisa che non spetta al sindacato governare. Avevo capito che la condivisione sarebbe stata una caratteristica di Adesso.sm, continua Merlini. Il sindacato critica l'adozione del cosiddetto “regime dei minimi” ed il sostentamento ai disoccupati over 50. “Considerato che i disoccupati ultra 50enni sono 250 -scrive in una nota- Civico 10 ritiene di poter contare sul gradimento che sommato ai beneficiari di quello per le piccole imprese, rimandato a settembre, diventa un consenso potenziale cospicuo”.