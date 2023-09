MODA Mezzo secolo di attività: Giorgia Boutique festeggia il traguardo con stile

50 anni di attività per Giorgia Boutique. Realtà commerciale longeva e apprezzata da generazioni di sammarinesi: mezzo secolo di passione, stile e dedizione alla moda che i titolari hanno voluto condividere con amici e clienti. Presente ai festeggiamenti anche una delegazione del Congresso di Stato. Per l'occasione inaugurata una esposizione permanente di opere di artisti contemporanei dal titolo: “LO STILE IN MOVIMENTO”.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: