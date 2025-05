Minaccia di dazi al 50%: “unità” la parola chiave per l'UE, ad avviso del Direttore QN Economia e Lavoro

Andrea Ropa - Direttore QN Economia e Lavoro

Per l'UE “l'unica postura possibile è quella dell'unità”, sottolinea Andrea Ropa: Direttore QN Economia e Lavoro. “La strategia di Bruxelles si riassume nella parola "insieme". Trump – spiega - ci è ricascato; aveva già annunciato questi dazi, poi li aveva sospesi per 90 giorni, poi ha cambiato la percentuale”. Oggi si parla di dazi al 50%. Non è facile trattare con il Presidente statunitense, osserva il giornalista. “Bisogna adattarsi al personaggio, al tipo di Amministrazione che c'è negli Stati Uniti in questo momento, e tentare una soluzione negoziale. Da qui la necessità di “fare massa critica, cioè di trattare tutti insieme”. Ciò che “sicuramente non va fatto” è andare Paese per Paese tentando di avere le condizioni migliori. Da Ropa, dunque, l'invito a “rispettare quello che dice il Trattato europeo”; che prevede come il tema dei dazi e del commercio estero vadano affrontati a livello comunitario. “Deve essere il Commissario europeo ad addivenire a una trattativa che sia in grado di essere la sintesi delle posizioni di tutti i vari Paesi europei”. “Solo così – continua il giornalista - l'Europa potrà avere la possibilità di essere ascoltata dal Presidente Trump”. “Diversamente continueranno ad alternarsi minacce, percentuali, moratorie, sospensioni, poi minacce di nuovo e non se ne verrà sicuramente a capo”.

