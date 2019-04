Mise: incontro Zafferani e vice ministro Galli su frontalieri, telecomunicazioni e contraffazione

Il Segretario Andrea Zafferani, mercoledì, ha incontrato al Ministero dello sviluppo economico il Vice Ministro italiano Dario Galli. Telecomunicazioni e lotta alla contraffazione alcuni dei temi affrontati. Si è parlato della revisione della Convenzione bilaterale del '74 in materia di Sicurezza Sociale, con particolare riguardo al trattamento dei lavoratori frontalieri impiegati a San Marino, per l'accesso all'identità di disoccupazione e a nuovi possibili diritti a trattamenti pensionistici. Sottolineata, inoltre, l'importanza di procedere all'apertura del mercato della telefonia mobile e fissa agli operatori attivi in Italia, con possibili forme di collaborazione in materia di innovazione tecnologica. Si è discusso, infine, di lotta alla contraffazione, verso un maggior coordinamento tra le autorità dei due paesi sulle misure da adottare. I contenuti dell'incontro in un comunicato diffuso proprio dal Mise.