Mobilità e andamento del lavoro: i dati dell'ultimo trimestre

Nel trimestre da luglio a settembre 2025 la Segreteria al Lavoro ha svolto 11 incontri sul tema mobilità, durante i quali sono state analizzate 64 richieste di riduzione di personale da parte di altrettanti operatori economici. E' quanto emerge dalla relazione sulla mobilità trimestrale presentata in Congresso di Stato.

Le motivazioni principali delle richieste riguardano riorganizzazioni aziendali, difficoltà economiche, cessazioni di attività, sospensioni di licenze, dimissioni per giusta causa e casi di inidoneità lavorativa certificata. Gli accordi di mobilità siglati hanno interessato complessivamente 115 dipendenti: 53 sammarinesi e residenti, 36 frontalieri e 26 lavoratori che hanno usufruito dell’ammortizzatore della disoccupazione.

Rispetto allo stesso trimestre del 2024, 28 imprese in più. I lavoratori interessati sono passati da 58 a 115. La maggior parte delle pratiche deriva da crisi di mercato o riorganizzazione interna. 110 persone hanno usufruito degli ammortizzatori sociali. 30 dei lavoratori coinvolti hanno più di cinquant’anni. Tuttavia la cessazione di alcune attività, coincide con pensionamenti e, secondo la Segreteria al Lavoro, i dati rimangono positivi, soprattutto se visti nel quadro complessivo.

"Un andamento costante di crescita - spiega Alessandro Bevitori, segretario al Lavoro - dal lato delle attività economiche, che si stanno avvicinando a 5.500 operatori economici. Ma anche dal punto di visto dell'occupazione che durante il periodo estivo ha raggiunto anche picchi vicino ai 24.000 dipendenti assunti. La disoccupazione è al minimo storico perché abbiamo il 2.2% che sono numeri sicuramente invidiabili. C'è la ricerca costante di personale da parte delle attività economiche e sotto questo aspetto guardiamo al futuro con prudente ottimismo".

Nel video l'intervista ad Alessandro Bevitori (segretario al Lavoro)








