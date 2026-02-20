Mobilitazione autisti: prossima settimana nuovo incontro tra le parti

È fissato per la prossima settimana l'incontro tra gli autisti del servizio trasporti con i sindacati, i vertici dell'Azienda dei servizi e la parte politica. Al centro delle rivendicazioni dei lavoratori: la mancanza, da anni, di un contratto dedicato al settore.

A spiegarlo sono stati gli stessi autisti che, nei giorni scorsi, hanno annunciato lo stato di agitazione, dal 23 febbraio, anticipando che, per i primi 15 giorni, la mobilitazione sarà limitata a servizi come reperibilità, prolungamenti di linea, doppi turni e corse bis. Senza un riscontro positivo, promettono, si procederà con azioni “più incisive”. L'annuncio – alla vigilia del lancio dei bus a chiamata Smuvi - ha provocato la dura reazione dell'Aass che ha parlato di un “attacco diretto al diritto alla mobilità dei sammarinesi”, spiegando che il confronto per il rinnovo non è stato mai interrotto. “In più occasioni – ha specificato Aass – sono state presentate nuove proposte, mai accettate dalla maggioranza dei lavoratori”. L'Azienda ha comunque garantito disponibilità al dialogo, nella “reciproca correttezza”.

Proprio in tema di trasporti, nelle scorse ore il plauso della Csdl al progetto Smuvi. "Ragioni e obiettivi sono ampiamente condivisibili - scrive il sindacato - anche sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale, visto che i pullman molto spesso circolano semivuoti. Si tratta ora di vedere se la sperimentazione gratuita produrrà i risultati positivi auspicati. Investire nel trasporto pubblico è condivisibile da ogni punto di vista”. E sul fronte della mobilitazione, “attendiamo – scrive la Csdl - il prosieguo del confronto sindacale”. L'agitazione, quindi, ufficialmente resta, ma c'è attesa per l'esito dell'incontro.







