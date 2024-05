ANTIRICICLAGGIO Moneyval promuove San Marino per le sanzioni antiriciclaggio "Le modifiche introdotte nel 2023 alla legislazione antiriciclaggio hanno risolto in gran parte le carenze precedentemente individuate"

"San Marino ha rafforzato le sanzioni per la violazione dell'applicazione di alcune misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo". Lo afferma Moneyval, organo del Consiglio d'Europa che valuta il rispetto delle 40 raccomandazioni del Gafi da parte di alcuni Stati membri e osservatori dell'organizzazione paneuropea, nel rapporto che analizza i progressi fatti da San Marino nell'affrontare le carenze di conformità tecnica individuate nella valutazione condotta nel 2021.

"Le modifiche introdotte nel 2023 alla legislazione antiriciclaggio hanno risolto in gran parte le carenze precedentemente individuate per quanto riguarda il regime delle sanzioni", evidenzia Moneyval, che di conseguenza ha elevato il rating per questo aspetto da "parzialmente conforme" a "ampiamente conforme". San Marino dovrà riferire a Moneyval nel maggio 2028 sugli ulteriori progressi compiuti nel rafforzamento del suo sistema antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

