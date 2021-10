16° CONGRESSO Montanari: sul rinnovo dei contratti, Cdls pronta alla mobilitazione Relazione di apertura del segretario generale che si avvia alla riconferma

La Cdls apre il congresso ricordando le vittime del Covid: 91, come le bandiere esposte ai balconi sull'Inno di San Marino. All'assise sono presenti segretari alle Finanze, Gatti, e al Lavoro, Lonfernini. Così come le delegazioni degli altri sindacati sammarinesi. Ospiti internazionali come il direttore generale Italia-San Marino dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. Poi i messaggi di saluto, con i Capitani Reggenti che hanno sottolineato l’indispensabile funzione del sindacato nella sfida di “trasformare la crisi determinata dalla pandemia in occasione di rilancio e crescita di un’economia sostenibile. Obiettivo che deve impegnare l’intera nostra collettività”.

Momento centrale di questa prima giornata congressuale la relazione del segretario generale uscente della Confederazione Democratica. Chiede di 'valorizzare il lavoro con il rinnovo dei contratti e potenziare lo Sato Sociale per i più fragili e anziani' e di fronte a un decennale blocco contrattuale, al ritorno prepotente dell’inflazione e a una crescita del Pil e dell’occupazione, per Gianluca Montanari "i contratti vanno rinnovati senza se e senza ma. Per questo siamo pronti anche a mobilitarci e salire sul Pianello”. Guardando a quanto fatto in Italia, dove si è capito che “era urgente lanciare un segnale di fiducia al sistema economico e che l’aggiornamento dei salari e delle garanzie è un importante propulsore di crescita”.

Snocciola i numeri del comparto manifatturiero: "negli ultimi 6 anni è cresciuto del 26%, che in termini assoluti significa la creazione di 1.400 posti di lavoro, 60% dei quali di manodopera sammarinese. Anche il comparto commerciale ha aumentato la sua base occupazionale con un aumento percentuale del 15%. Il settore delle Costruzioni dal 2009 al 2015 ha quasi dimezzato gli occupati, dopodiché ha interrotto la striscia negativa e addirittura negli ultimi tre anni segna un aumento del 7%. Non si arresta invece il declino del comparto finanziario e bancario che segna un calo di 400 lavoratori dall’inizio della crisi. L’altro punto cardine per la ripartenza è il potenziamento dello Stato Sociale. E qui Gianluca Montanari lancia la proposta di allargare l’esperienza di democrazia economica del Fondo Servizi Sociali, da quarant’anni pilastro del Welfare sammarinese, per dare nuove risposte alle fasce più deboli della società: "È arrivato il momento di progettare un nuovo fondo a supporto dei pensionati più fragili”.

Debito pubblico, riforme strutturali, rapporti con l’Europa: sono tanti i temi toccati dal segretario CDLS. Ma tutti all’interno di un’unica cornice: quale Progetto-Paese costruire per dare un solido futuro a San Marino.

Infine l'appello che lancia davanti ai 280 delegati: "mettere in campo una ‘cabina di regia’ per il risanamento del sistema bancario, per le grandi riforme, in primis quella pensionistica, e la costruzione di un nuovo modello di sviluppo".

