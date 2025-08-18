BANCHE Morganti su cessione Bsm: "Siano i soci dell'Ente Cassa a decidere e non il solo cda" "Il passaggio del pacchetto di maggioranza a un investitore straniero, attivo soprattutto nel settore assicurativo in Bulgaria e Romania, rischierebbe di snaturare il ruolo di istituto di territorio"

Morganti su cessione Bsm: "Siano i soci dell'Ente Cassa a decidere e non il solo cda".

L'esponente di Libera Giuseppe Maria Morganti, nella sua qualità di socio dell’Ente Cassa di Faetano, interviene sulla delicata partita della cessione di Banca di San Marino. In particolare chiede che, una volta arrivato l'eventuale parere positivo di Banca Centrale, atteso per fine settembre, sia l’assemblea dei soci e non il Cda dell'Ente Cassa a decidere l’eventuale vendita.

Morganti avverte che il passaggio del pacchetto di maggioranza a un investitore straniero, attivo soprattutto nel settore assicurativo in Bulgaria e Romania, rischierebbe di snaturare il ruolo di istituto di territorio. Secondo Morganti, sarebbe illogico che un ristretto gruppo di amministratori possa deliberare senza coinvolgere i soci. Per questo 118 soci hanno chiesto che lo Statuto preveda l’ultima parola all’assemblea. Tuttavia, denuncia, sono in corso tentativi di convincere alcuni di loro a ritirare la firma. Una manovra che potrebbe favorire la vendita senza passare per il voto dei soci.

Morganti richiama infine alla trasparenza e al rispetto dei ruoli per evitare conflitti di interesse.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: