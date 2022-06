MODENA Motor valley: Lonfernini e Righi all'Ares per valutare collaborazioni con la Repubblica di San Marino

Motor valley: Lonfernini e Righi all'Ares per valutare collaborazioni con la Repubblica di San Marino.

I Segretari Teodoro Lonfernini e Fabio Righi in visita all'Ares Modena, azienda nata nel 2014 e che impiega 170 dipendenti, capace di produrre in piccola serie veri gioielli stradali su misura, spaziando tra coupé, berlinette, spider, fuoristrada, moto ed e-bike. ‘Si è trattato di un incontro conoscitivo molto interessante e proficuo - ha detto il Segretario al Lavoro - nel corso del quale sono emerse opportunità di collaborazioni e visioni comuni" prospettando collaborazioni future. Per il segretario Industria ‘La Repubblica di San Marino è un piccolo Paese che però può diventare un hub tecnologico in cui testare soluzioni innovative che possono essere scalate e applicate in contesti più ampi", ipotizzando di avviare assieme un progetto strutturato, e fornendo piena disponibilità a entrare nel merito di processi e aspetti tecnici.’

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: