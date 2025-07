Multe fino a 300 euro da pagare entro 8 giorni: UCS invita alla prudenza

Multe fino a 300 euro per verbali vecchi di anni non pagati, ricevuti in forma di lettera a firma di un avvocato italiano e transitati anche dalla Svizzera. È quanto denuncia UCS per conto di alcuni cittadini sammarinesi, che hanno segnalato al sindacato come i pagamenti, comprensivi di interessi di mora, spese amministrative e costi di notifica, sarebbero da versare entro 8 giorni.



I verbali delle vecchie multe non sarebbero mai stati notificati ai diretti interessati, condizione necessaria e prevista per legge per richiedere un pagamento. In alcuni casi, le missive farebbero riferimento a Comuni dove i cittadini non sarebbero mai transitati con la propria auto.

"Per questo motivo abbiamo allertato il Dipartimento Affari Interni e il Dipartimento Affari Esteri - riporta UCS nella sua nota -. Al momento, sulla base della Convenzione del 1939, i verbali italiani devono essere notificati per il tramite delle nostre Autorità".

Il sindacato invita dunque i cittadini a non fornire le proprie informazioni e a segnalare, per dubbi o chiarimenti, casi analoghi ai propri uffici.