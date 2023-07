Mutui, Francesca Busignani vice presidente UCS: “Occorrono misure tarate al mercato in continua evoluzione”

Dopo il confronto tra il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, Associazione bancaria sammarinese e Associazioni dei consumatori sull'aumento del tasso dei mutui, inizia a delinearsi un percorso per aiutare le famiglie in difficoltà. Per Francesca Busignani, vice presidente Unione Consumatori Sammarinesi, è importante introdurre misure che seguano l'attuale mercato dei tassi: “Ci sono soluzioni giuste in un determinato periodo – afferma - che rischiano però di rivelarsi sbagliate se non portate avanti con una certa tempistica”.

"Avevamo chiesto tempo fa - aggiunge Francesca Busignani - di passare dai tassi variabili a quelli fissi, adesso potrebbe diventare un boomerang perché auspichiamo che il trend dei tassi vada in discesa da settembre in avanti. La soluzione deve essere strutturata su una dinamicità del mercato che va evolvendo. Quello che si può fare adesso è, magari, allungare le rate in modo da poter abbassare in ogni caso quella mensile".

Per chi ha problematiche sui mutui delle case UCS si offre anche per fare tramite con gli istituti bancari: "Chi ha problematiche sui mutui delle case può venire anche da noi e faremo da tramite fino a che non ci sarà una soluzione ottimale e di sistema".

Nel servizio l'intervista a Francesca Busignani (Vice presidente UCS)