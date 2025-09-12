Mutui prima casa con garanzia dello Stato: firmata la convenzione, legge è ora operativa

La firma dell'accordo

Con la firma della convenzione si dà piena operatività alla legge sull'emergenza casa. Via libera, dunque, alla possibilità di chiedere prestiti e mutui con garanzia dello Stato per la prima casa. Siglato l'accordo tra i segretari di Stato alle Finanze e al Territorio, Marco Gatti e Matteo Ciacci, e le banche Carisp, Bsm e Bac.

Una novità attesa dai sammarinesi che ora potranno usufruire di condizioni agevolate, in primis il fatto di avere una garanzia diretta dell'Eccellentissima Camera. Destinatari i cittadini under 45 con un reddito pro-capite massimo di 18mila euro, pari a circa 33mila euro lordi annui. Tra i 40mila e i 230mila euro l'importo finanziabile, con un tasso composto dall'Euribor più uno spread massimo del 2 per cento. Già stanziati 5 milioni di euro per coprire la misura nel 2025.

"La casa è un punto fermo per tutti - afferma Marco Gatti - quindi dobbiamo cercare di mettere le persone in condizione di costruire la loro casa di proprietà. Abbiamo previsto coperture economiche che saranno, poi, da rimodulare in funzione delle domande presentate".

“Una risposta concreta e strutturale alla domanda abitativa”, sottolineano i segretari, guardando soprattutto a giovani coppie e famiglie. "Il mutuo garantito dallo Stato - aggiunge Matteo Ciacci - viene reintrodotto ufficialmente nel nostro Paese. Un buon risultato. Ci abbiamo creduto. È un primo passo. Serve tanto altro, però una prima risposta viene data con grande forza, assieme al bonus ristrutturazione e altre politiche già attivate".

Nel servizio le interviste a Marco Gatti (segretario di Stato Finanze) e Matteo Ciacci (segretario di Stato Territorio)








