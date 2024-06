SINDACATO Mutui, Usl: "Serve con urgenza un Piano Casa" L'edilizia popolare per il sindacato "potrebbe essere una soluzione parziale, pur- ché si considerino le peculiarità del nostro territorio"

Mutui, Usl: "Serve con urgenza un Piano Casa".

La ricetta dell'Unione Sammarinese Lavoratori al problema casa: l'edilizia popolare per il sindacato una eventuale soluzione parziale, purché si considerino le peculiarità del nostro territorio. Ma – osservano - per evitare troppe nuove costruzioni, lo Stato potrebbe acquistare a prezzi inferiori di mercato alcuni appartamenti di proprietà delle banche e destinarli all'affitto o all'affitto con riscatto, offrendo una soluzione abitativa a chi ne ha fatto richiesta e rientra nelle specifiche per l’assegnazione".

"I mutui oggi sono in leggera discesa, ma serve con urgenza un Piano Casa" – ammonisce inoltre l'Usl. “Nessuno mira a ridurre i valori immobiliari assoluti - afferma il Segretario Generale Francesca Busignani – ma è necessario adottare politiche che ne mitigano la crescita, un obiettivo più ragionevole e probabilmente condivisibile anche dai proprietari”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: