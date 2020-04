SAN MARINO Nasce “5punto0”: “primo progetto sammarinese di comunicazione digitale post Covid-19” Questa mattina la video-conferenza stampa di presentazione. Offerte 5 “soluzioni smart” nel settore degli eventi e della comunicazione digitale

L'idea è digitalizzare tutta una serie di attività che normalmente si svolgerebbero “live”; a partire, ovviamente, dalla video-conferenza stampa di questa mattina: in diretta facebook. Ad aprirla il saluto del Segretario all'Industria Fabio Righi, che ha mostrato apprezzamento per il dinamismo delle due realtà che hanno lanciato il progetto: si tratta di Trends, start up ad alto contenuto tecnologico dedita all'organizzazione di eventi; e Katoa, impegnata nel social media management. Dalla coordinatrice dell'Ufficio Presidenza di San Marino Innovation, Vanessa D'Ambrosio, è stato sottolineato come “5punto0” costituisca un “tassello importante per lo sviluppo del Paese e la diversificazione dei servizi”. Un plauso anche dalla Segreteria Istruzione; l'iniziativa – è stato detto - “segna la volontà di non arrestare il comparto culturale”; e questo grazie ad “un nuovo metodo di fare comunicazione” dettato proprio dall'emergenza che stiamo vivendo. Nel dettaglio – ha spiegatosi Rossella Fugaro, di Trends – si offrono 5 “soluzioni smart” nel settore degli eventi e della comunicazione digitale. A partire da una “sala virtuale” dove vengono messi a disposizione gli stessi servizi degli eventi fisici: regia audio, service per slide e contributi video, e così via. Tutto ciò sostenuto da una capillare azione di “Digital PR”. Fondamentale anche una apposita strategia di marketing virtuale. Fino ad arrivare al lancio di una “digital academy”; come spiegato dal fondatore di Katoa, Giordano Bruno Luisè.



