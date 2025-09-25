Nasce il Crypto Summit San Marino per conoscere e comprendere le cryptovalute

Le interviste a Marco Felici (moderatore del Crypto Summit San Marino) e a Stiven Muccioli (CEO di BKN301 Group)

Il mercato globale delle cryptovalute vale 3.900 miliardi di dollari, nei prossimi anni è prevista una crescita della tecnologia blockchain, che permette di scambiare monete virtuali in modo trasparente. Tra queste anche le crypto.

San Marino vuole porsi come hub d'innovazione. Da qui l'idea di creare un momento di incontro, il Crypto Summit San Marino, per far conoscere la valuta digitale e approfondire questo mondo.

"Abbiamo invitato esperti nazionali italiani, multidisciplinari - spiega Marco Felici, moderatore del Crypto Summit San Marino -, per cercare di capire un po' di più di un ambito che è sempre più emergente ma di fatto tutte le fonti informative che abbiamo, che sono in qualche modo dubbie, purtroppo non ci lasciano un'idea chiara di quello che è il futuro del mondo delle crypto-attività".

Un ruolo che la Repubblica può ricoprire grazie al Decreto Delegato 138 del 2024 che regola la tecnologia blockchain e i settori collegati. "Questo apre una linea di business ulteriore per gli istituti di San Marino - commenta Stiven Muccioli, CEO di BKN301 Group -, che avranno l'opportunità sicuramente nei prossimi anni di sviluppare questo business, è chiaro che serve uno sviluppo della compliance ulteriore all'interno delle banche e un aumento delle competenze all'interno degli istituti".







