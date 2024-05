Nasce il nuovo Osservatorio ISERC sulla Space Economy e le Nuove Tecnologie Alla presentazione numerose aziende del settore

“Un soggetto che nasce sul Titano ma non avrà confini”. E' la naturale evoluzione dell'evento San Marino Aerospace dell'ottobre scorso, promosso dalla Segreteria di Stato all'Industria, e si configura come passaggio concreto di assoluto carattere innovativo. L'Osservatorio ISERC Space Economy - New Space Economy - New Technologies fungerà da collettore di esperienze, collaborazioni, formazione oltre a garantire una osservazione scientifica approfondita e costante per essere sempre all'avanguardia e far da traino all'economia.

"E' uno dei tanti passi - osserva Fabio Righi, Segretario di Stato Industria - che si dovranno fare nella logica di creare un punto di riferimento di dialogo, di confronto funzionale allo sviluppo anche di progetti pilota da parte di tutti quegli stakeholders, quindi operatori tanto sammarinesi quanto multinazionali e leader di settore, che possono, nell'interazione e nella discussione, eventualmente immaginare e realizzare, perché no, a San Marino vista anche l'implementazione delle norme fatta in questa direzione".

Messo l'accento sul supporto a istituzioni, aziende, enti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nel settore della space economy: lo scambio di expertise e la condivisione delle informazioni come valore aggiunto sottolineato da tutti i presenti: ESA, il Forum strategico Emilia-Romagna, i rappresentanti delle aziende sammarinesi e internazionali aderenti (Spacewear, ASE, GP group, Amazon Web Services, MPC, Plus4, Autenticet e tante altre) con la volontà di coinvolgere principalmente le PMI, "dando loro la possibilità - spiega Raffaella Greco, Ad TAIT - di partecipare ad una filiera importante, creando anche per loro contaminazione e cultura" .

Nel video le interviste a Fabio Righi, Segretario di Stato Industria e Raffaella Greco, Ad TAIT - Titano Aerospace and Innovation Technologies

