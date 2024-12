FEDERCONSUMATORI Natale 2024: prezzi in aumento e consigli per risparmiare Crescono i regali sostenibili, alimentari e vintage, mentre sempre più italiani preferiscono l’e-commerce

Natale 2024: prezzi in aumento e consigli per risparmiare.

Con l’avvicinarsi del Natale, l’Osservatorio Federconsumatori ha registrato un aumento medio del +2% dei prezzi rispetto al 2023. Settori come i regali low-cost (+5,9%) e gli alimentari (+3%) segnano i rincari maggiori, con una spesa media prevista di circa 200 euro a persona. Crescono i regali sostenibili, alimentari e vintage, mentre sempre più italiani preferiscono l’e-commerce (67%) per lo shopping natalizio. Tuttavia, è in aumento anche la percentuale di chi rinuncerà ai regali (+7,6%).

Consigli per risparmiare e fare scelte sostenibili:

Stabilire un budget e preparare una lista: evita spese superflue.

Confrontare i prezzi: nei negozi fisici e online, per risparmiare fino al 20%.

Attenzione ai prodotti contraffatti: verifica il marchio CE e i dati del fabbricante.

Scegli addobbi ecologici: limita l’uso di luci natalizie e prediligi decorazioni riutilizzabili.

Controllare costi e tempi di spedizione: per acquisti online.

Sostenibilità nei trasporti: utilizza mezzi pubblici o car sharing.





Suggerimenti per lo shopping online:

Verifica la presenza di dati aziendali, partita IVA e simbolo del lucchetto per evitare truffe.

Conserva il modulo di reso, valido per 14 giorni.

Usa comparatori di prezzi e controlla la reputazione delle piattaforme.

Federconsumatori invita a un Natale responsabile, che tuteli il portafoglio e l’ambiente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: