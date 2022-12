TURISMO Natale con la valigia. Il turismo torna a livelli pre pandemia, a San Marino sold out negli hotel

Dopo il sofferto stop dovuto alla pandemia la netta ripresa dell'economia italiana conta sul traino turistico. Intanto, secondo la Coldiretti, sotto l'albero di Natale c'è una bella sorpresa: è raddoppiato il numero dei turisti stranieri, che sono i vacanzieri che hanno tradizionalmente una elevata capacità di spesa per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Le destinazioni di montagna sono le preferite, - secondo Federalberghi- ma anche le città sono mete ambite, occasione per godere del patrimonio artistico culturale sotto le luci del Natale. Sempre secondo Federalberghi saranno 12 milioni 21mila gli italiani che si muoveranno, mentre 5 milioni e 400 mila circa sceglieranno il Capodanno come momento clou della propria vacanza e solo l'1,1% sceglierà di andare all'estero.

Ancora una volta, sarà l’Italia la destinazione preferita: non ci si allontanerà di molto dalla regione di residenza, se non per raggiungere le famiglie di origine. La durata della vacanza è una media di 6 notti, per una spesa pro capite di 842 euro. Il giro d’affari sarà superiore ai 13 miliardi di euro, riportando la spesa complessiva ai livelli del 2019, con ricadute positive per tutte le componenti della filiera turistica, dalla ristorazione ai trasporti allo shopping, producendo un notevole sostegno alla tenuta del PIL.

Anche San Marino torna allo spirito pre pandemia e grazie al "Natale delle Meraviglie" può brindare in anticipo al sold-out negli alberghi fino all’Epifania. L'evento principale della stagione invernale, che proseguirà in centro storico fino all'8 gennaio, ha trovato il difficile punto d'equilibrio tra l'esigenza di accorgimenti che il rincaro energetico impone e quella di una tenuta dell'evento Natale, per la riuscita del quale è stato messo a bilancio una cifra pari a quella del 2019. Uno sforzo che è stato apprezzato a giudicare dalla risposta in termini di prenotazioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: