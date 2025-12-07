Natale delle Meraviglie, Segreteria Turismo: "Affluenza straordinaria, meta di respiro europeo"

Le immagini dal Natale delle Meraviglie di oggi, domenica 7 dicembre

Tutto esaurito per il ponte dell'Immacolata a San Marino. Evento e attrazione principale: il Natale delle Meraviglie. La Segreteria di Stato al Turismo parla di "affluenza straordinaria per questo lungo fine settimana" e di overbooking per le strutture ricettive. Attivato, segnala, un servizio di navetta straordinario per via del numero elevato di visitatori.

"Assistere a un afflusso di tale portata - commenta il segretario Federico Pedini Amati - è la conferma che il Titano ha consolidato la sua dimensione di meta di respiro europeo". In centro storico ricco programma di eventi di intrattenimento. Tra gli spettacoli, ieri nel Piazzale Domus Plebis sulla scalinata della Pieve, quello del Fano Gospel Choir guidato da Caterina Di Placido che ha portato la magia del Natale con ritmo ed energia.







