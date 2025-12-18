LOTTA AL RICICLAGGIO Nicola Muccioli rieletto Presidente del Moneyval per il biennio 2026-2027 La Segreteria alle Finanze: "Riconoscimento internazionale che è motivo d’orgoglio per le istituzioni sammarinesi"

Il sammarinese Nicola Muccioli, Direttore dell’Agenzia d’Informazione Finanziaria di San Marino, è stato rieletto per il biennio 2026-2027 a Presidente del Moneyval, il Comitato d’esperti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La nomina è avvenuta durante la 71a riunione plenaria in corso a Strasburgo dal 15 al 18 dicembre 2025.

Nel congratularsi con il funzionario, la Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio sottolinea che la ricandidatura di Muccioli, sostenuta dalla Repubblica di San Marino, è stata adottata all’unanimità. "Questo riconoscimento internazionale - scrive la Segreteria - è motivo d’orgoglio per le istituzioni sammarinesi, che vedono nella professionalità e nell’esperienza di Muccioli un valido supporto alle misure di prevenzione e contrasto al riciclaggio e il finanziamento del terrorismo".

