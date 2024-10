PREVENZIONE Normativa antincendio, Protezione Civile a supporto delle attività. Primo incontro con ANIS Grande partecipazione, per una tematica sentita dalle aziende

Nuova normativa, nuovo approccio per tutte le attività soggette ai controlli e visite di Prevenzione Incendi. La necessità di adeguarsi per una vasta platea di realtà che operano in territorio e il ruolo della Protezione Civile nel fornire informazione e formazione.

“A un anno dalla sua uscita – spiega il Capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni – stiamo facendo degli incontri con tutte le Associazioni di categoria; questo è il primo incontro con l'ANIS, per incontrare i suoi associati, per spiegare le procedure e gli adempimenti di legge e, soprattutto, per un confronto e per dare supporto alle attività che entro poco dovranno adeguarsi”.

“Questa è una tematica molto sentita dalle aziende – osserva il Segretario generale dell'ANIS, William Vagnini - come dimostra la grande partecipazione dei rappresentanti delle imprese che sono qui nella nostra sala, perché la normativa antincendio prevede una serie di adempimenti e di procedure molto importanti e molto severe. Sulle aziende ha un impatto significativo “.

Ampia partecipazione, ampia interazione, tra dubbi e domande rivolte agli esperti del Servizio di Protezione Civile, Fabrizio Marcucci insieme al Responsabile, Pietro Falcioni che ricorda: “Dal punto di vista dell'adeguamento, sono previsti altri due anni per le attività esistenti per mettersi a norma”.

Nel video, le interviste al Capo della Protezione Civile, Pietro Falcioni e al Segretario Generale dell'ANIS, William Vagnini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: