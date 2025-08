Novità per il trasporto pubblico a San Marino: in arrivo il servizio a chiamata

Il sistema del trasporto pubblico sammarinese è ad un passo da una svolta. Entro la fine dell'anno è prevista l'attivazione di un servizio "on-demand", quindi a chiamata.

A dare via libera al progetto sono stati il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi (AASS) il 7 luglio 2025 e il Congresso di Stato la settimana successiva, il 15 luglio. Si va così concretizzando quanto anticipato ai microfoni della San Marino Rtv dal Segretario di Stato per il Lavoro e i rapporti con l'AASS, Alessandro Bevitori, a fine gennaio.

Nel tracciare un quadro delle sfide che affliggevano il settore dei trasporti pubblici sammarinesi, Bevitori aveva ricordato come i dati del bilancio 2023, evidenziassero un marcato squilibrio tra entrate e spese, con soli 70.000 euro di ricavi a fronte di 5 milioni di costi. In quell'occasione, il Segretario Bevitori aveva sottolineato la necessità di agire su due direttrici principali: l'efficientamento del servizio e l'ottimizzazione dei dati di bilancio. Tra le soluzioni allo studio, insieme al Segretario con delega ai Trasporti Marco Gatti, era emersa l'ipotesi di quello che è stato definito "una sorta di Uber pubblico", un sistema di chiamata del mezzo di trasporto a disposizione della cittadinanza per migliorare il servizio e contenere i costi di gestione.

Nella delibera del Congresso che dà attuazione al progetto, viene spiegato che il nuovo sistema è concepito per rispondere a diverse esigenze "di cittadini e turisti": si mira a "ottimizzare le risorse umane e i mezzi a disposizione", riducendo al contempo i consumi di carburante e l'impatto ambientale grazie "all'ottimizzazione dei percorsi e all'uso di veicoli di dimensioni contenute".

Il progetto prevede che il nuovo servizio on-demand sarà "integrato con gli attuali mezzi di trasporto" e punterà a rendere il servizio "maggiormente efficace per l'utenza, espandendo la copertura anche nelle fasce serali e festive."

Un servizio analogo era stato predisposto già nelle ultime elezioni politiche e referendarie sammarinesi. Un tempo, infatti, in occasione delle giornate elettorali, veniva predisposto un servizio straordinario di trasporto pubblico con autobus che giravano per la Repubblica tutto il giorno per lo più vuoti. Dal referendum del 2019 è stata introdotto il sistema a chiamata, riducendo costi e inquinamento.