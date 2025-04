Novità per San Marino Outlet Experience: DeA Capital verso l'ingresso nel progetto

Nuove prospettive con l'arrivo previsto di DeA Capital, che sta acquistando l'esposizione, ovvero la quota di fondo investita, di San Marino Outlet Experience da Intesa Sanpaolo: assieme a Bac è il principale istituto bancario coinvolto nel finanziamento del progetto. Protocollo d'intesa già definito tra società, soci e fondo: sono in fase di stesura i testi contrattuali che dovranno essere approvati dagli organi deliberativi. “Il dialogo con DeA Capital – commenta l’Amministratore Delegato di The Market PropCo Srl, Roberto Berardi –, ha portato una convergenza di obiettivi. Il fondo, in collaborazione con Bac ed i soci, offrirà maggiore solidità e supporto allo sviluppo del nostro Centro, grazie anche alla sua esperienza nel settore. I passaggi sono stati condivisi anche con i fornitori, con i quali è già stato avviato un confronto per definire le scadenze di pagamento per il rimborso dei debiti pregressi”.

L'iter ha infatti richiesto una proroga tecnica di alcuni mesi per l'uscita dalla moratoria di The Market PropCo Srl, proprietaria di San Marino Outlet Experience. Attiva da giugno, ha garantito continuità nello sviluppo del Centro. La decisione è nata dall'impossibilità di onorare gli impegni finanziari con le banche, a causa degli interessi cresciuti esponenzialmente e dovuti in gran parte ai costi di costruzione e di lancio. L’azienda sottolinea che la moratoria viene concessa solo se vi sono concrete possibilità di risolvere la situazione positivamente e ricorda che il centro continua a registrare una crescita costante, con nuove aperture e 50 punti vendita totali, oltre al fatturato del 2024 in aumento del 10% sull'anno precedente.

