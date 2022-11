Novità sugli Npl: individuate due società che potrebbero occuparsi del progetto La rosa è stata presentata da Abs in Commissione Finanze. In giornata dibattito su Azienda dei Servizi, banche e consulenze

Sono JPMorgan e KPMG i due 'arrangers', cioè le due società che si potranno occupare della gestione del problema Npl. Una rosa stilata, dopo una gara, dalle banche che partecipano al progetto. Ora il Congresso dovrà scegliere un nome. La selezione si dovrebbe concludere entro la prima settimana di dicembre, spiegano i ben informati.

A presentare la novità, in Commissione Finanze, è l'Associazione Bancaria Sammarinese. Il pacchetto delle sofferenze ammonta a circa 550 milioni di euro, poi svalutato a 200 milioni. Nella cifra non rientrano i crediti Delta e un'ulteriore categoria di Npl. La società scelta dovrà esprimersi sul valore reale dei crediti, poi programmare l'operazione e, infine, collocare le obbligazioni. Si arriverà, così, alla cartolarizzazione. Sul fronte tempistiche, si parla del 30 giugno 2023 come data possibile per concludere queste operazioni. Saranno le banche a sostenere costi e responsabilità. Non parteciperà Bsi, avendo un valore residuale, ma l'istituto ha comunque garantito l'appoggio al progetto.

Fiduciosi i promotori: oltre il 70% dei 200 milioni, spiegano, sono coperti da garanzie reali, quindi da immobili. Tra i commissari c'è chi esprime timori proprio su come potranno essere gestiti i beni immobili sammarinesi da parte di soggetti esteri. Oltre ad Abs, in Commissione l'audizione – in seduta segreta - dell'Amministratore della Società di gestione degli attivi ex Bns e dei vertici di Banca Centrale, in una giornata caratterizzata dal botta e risposta tra opposizione da un lato e maggioranza e Governo dall'altra su energia, banche e consulenze. Dal segretario alle Finanze Marco Gatti, sollecitato dalle minoranze, un'anticipazione sul bilancio Aass che, secondo le previsioni attuali, registrerà 4-5 milioni di perdite per il 2022. Ma per il 2023 è atteso un utile di 3,6 milioni.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: