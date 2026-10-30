NT Holding punta sulla crescita: nasce un Advisory Board con quattro esperti

NT Holding punta sulla crescita: nasce un Advisory Board con quattro esperti.

NT Holding rafforza la propria struttura con la costituzione di un Advisory Board, un organismo consultivo chiamato ad affiancare la proprietà e il management del gruppo finanziario indipendente NT Nemini Teneri nelle scelte strategiche, nell'individuazione di nuove opportunità di investimento e nel sostenere lo sviluppo delle attività.

L'obiettivo è individuare nuove opportunità di investimento, favorire collaborazioni e accompagnare le decisioni della proprietà e del management. A comporre il nuovo organismo sono quattro professionisti con competenze nei settori dell’economia, della geopolitica, del diritto, della governance societaria e della gestione d’impresa: Pier Paolo Fabbri, presidente di NT Holding, l'economista Carlo Pelanda, il manager Andrea Battista e l'avvocato Moreno Maresi.

Il Board guiderà il gruppo in un percorso di crescita che mira a rafforzare la propria struttura e all'ampliamento delle relazioni con partner e investitori. Un ruolo chiave, nelle prospettive del gruppo, potrebbe essere giocato dall'Accordo di associazione tra San Marino e l'Unione europea, considerato un possibile elemento di apertura verso nuove prospettive per il sistema economico sammarinese.

Il Board riunisce esperienze maturate nel mondo bancario, assicurativo, accademico e legale: Pier Paolo Fabbri ha alle spalle una lunga carriera nel settore bancario e finanziario, con incarichi dirigenziali in istituti sammarinesi e in UniCredit Group; Carlo Pelanda, professore di Economia all’Università degli Studi Guglielmo Marconi, si occupa di analisi degli scenari economici e geopolitici e delle relative implicazioni strategiche; Andrea Battista ha maturato esperienze manageriali nei settori finanziario e assicurativo, ricoprendo ruoli di responsabilità in diverse società, tra cui Cattolica Assicurazioni, Aviva Italia, Eurovita e Net Insurance; Moreno Maresi, avvocato cassazionista e fondatore dello Studio Legale Maresi & Maresi di Rimini, è specializzato nel diritto penale dell’economia e nell’assistenza alle imprese. È inoltre componente del Consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group.

Il nuovo Advisory Board avrà una funzione di elaborazione di indirizzi strategici a breve, medio e lungo termine, l’individuazione di nuovi progetti e iniziative imprenditoriali e lo sviluppo di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in Italia e all’estero.

La funzione del Board sarà altresì quella di sottoporre al Consiglio di amministrazione di NT Holding analisi, piani e raccomandazioni a supporto delle decisioni aziendali, contribuendo alle iniziative di crescita, innovazione ed efficientamento delle società partecipate.



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