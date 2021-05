Numeri record per San Marino Innovation, Spadoni: “Tempi certi e trasparenza i punti di forza”

Sentiamo Lorenzo Spadoni

52 imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, 12 in più rispetto al 2020: aumento consistente anche rispetto al 2019, quando erano 35. Crescono anche le richieste di ingresso nel regime Innovazione: 10 nel 2019, già 18 nei primi 4 mesi del 2021. Nuovi ingressi, che si traducono anche in fatturato e occupazione: occupate infatti ben 97 persone, con un aumento di 14 unità in soli 4 mesi. I numeri sono confortanti perché c'è stata una riorganizzazione e una modalità più trasparente e chiara da parte di chi si approccia all'ente di leggere il mondo sammarinese: tempi certi e chiarezza. “Una riorganizzazione operativa, in piena linea – dice Spadoni - con il percorso positivo avviato dall'ex Presidente Alessandro Rossi, per rendere San Marino sempre più attrattiva verso sia giovani imprese, sia spin-off aziendali”. In carica da ottobre; promozione e informazione agli imprenditori sono i punti di forza sui quali ha investito, riscontrando da subito un forte interesse verso le opportunità e i vantaggi economico-fiscali di San Marino Innovation, durante la crisi pandemica.







Attività di supporto, per la quale fondamentale è il ruolo dello staff: “Siamo una realtà piccola, a dispetto di quello che si può leggere su alcuni giornale – specifica Spadoni -, abbiamo 4 persone come staff fisso, residente. Sono il cuore dell'Ente. San Marino Innovation ha tanti ruoli, ma il core business è l'incubazione di aziende ad alto valore tecnologico. Sono molto importanti tutte le attività in fase di valutazione, ma poi anche quelle di supporto. E' un aspetto che cercheremo di sviluppare: per ora siamo in una fase in cui raccogliamo start-up, ma i progetti poi sono di aiutarle a crescere, trovare finanziamenti e fondi di investimento, chi crede in questa innovazione tecnologica che noi raccogliamo”.

Nel video, l'intervista al Presidente di San Marino Innovation, Lorenzo Spadoni