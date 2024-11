INVESTIRE Nuova emissione di titoli interni per un anno al 2,5%, Gatti: "È un rinnovo, nessun nuovo debito"

Novità per i risparmiatori che intendono investire nel sistema sammarinese: a dicembre 2024 nuova emissione di titoli del debito pubblico. Si tratta di titoli interni, con un tasso fisso al 2,50 per cento, di durata annuale, per un massimo di 50 milioni di euro. Valore minimo di sottoscrizione: 1.000 euro. Tecnicamente non si tratta di nuovo debito, ma di un rinnovo, precisa il segretario alle Finanze, Marco Gatti.

"Si chiama rollover - spiega Gatti - quindi c'è una scadenza in corso, a dicembre, di 50 milioni. Il titolo interno di durata annuale sarà riemesso in ugual durata e, quindi, non c'è assolutamente incremento di nuovo debito".



Proprio sul tema indebitamento – uno dei dossier principali in campo economico - si registrano le critiche delle opposizioni, per il peso e l'entità delle cifre. "Che sia un debito importante lo sappiamo - commenta Gatti - ma ci ha permesso di ritrovare un equilibrio di bilancio che prima, quando si diceva che il debito fosse inferiore, non c'era. Alle volte rimane nascosto e non si riesce a farlo fruttare in modo positivo. Noi siamo riusciti a cambiare la strategia e oggi abbiamo dei vantaggi".

