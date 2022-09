SMAC Nuova Smac: sarà sviluppata anche la funzione contactless

Sono iniziate ieri sul Titano le sostituzioni delle Smac card per i sammarinesi: la durata della nuova carte sarà di 5 anni per tutte quante le tessere che scadranno dunque nel 2027. 15 euro il costo, come anticipato.

La carta non ha funzionalità contactless, ma è allo sviluppo una app che assolverà alla funzione e sarà disponibile dalle prossime settimane così da rendere possibile il pagamento attraverso il proprio smartphone.

Con il cambio di Smac sarà necessario comunicare il numero della nuova tessera a tutti gli operatori economici, mentre per l'Igr la comunicazione avverrà automaticamente attraverso i canali della Pa.

