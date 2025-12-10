Nuove funzioni per la Smac: ora possibile pagare multe e bollette, acquistare servizi online Pa e ricevere fringe benefit

La Smac entra nel pieno dell'era “3.0”. Presentata l'ultima evoluzione della card che, insieme alla sua app, diventa strumento per richiedere servizi della pubblica amministrazione, mezzo per autenticarsi in sicurezza nei siti Pa, per pagare bollette e multe in Posta e diverse altre funzionalità. Novità pensate per semplificare la vita sia degli utenti che dei commercianti.

Diverse le novità. D'ora in poi sarà possibile pagare con Smac negli sportelli degli uffici pubblici abilitati o pagare via web per i servizi “Pagonline” e “IOL”. E i movimenti saranno aggiornati in tempo reale. L'applicazione per smartphone diventa poi strumento per autenticarsi, ad esempio nel Fascicolo sanitario elettronico, tramite una password temporanea fornita dalla stessa app. Le aziende potranno caricare sulla card del dipendente i fringe benefit, fino a 2mila euro annui.

Negli uffici postali si potranno pagare con Smac multe, bollette, bollo e altro. Potranno attivare la card anche gli studenti e i minori a partire dai 10 anni. Potenziata la sezione “eventi”, con le manifestazioni in territorio. Molte delle novità sono già operative. L'aggiornamento dei Pos nei negozi invece occuperà i tecnici per buona parte del 2026. E la Smac turistica diventerà digitale. Al via la campagna di comunicazione, anche su San Marino RTV, con una serie di spot che spiegano i nuovi servizi.

Nel servizio l'intervista a Marco Gatti (segretario di Stato Finanze)







