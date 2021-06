BUSINESS PLAN COMPETITION Nuove Idee Nuove Imprese 2021: parte il concorso con 172 iscritti Partecipanti provenienti non solo da tutta Italia: le idee arrivano anche dalla California.

Parte il programma di formazione e il percorso verso la finalissima della 20a edizione della Business Plan Competition. In palio un montepremi di 20.000 euro e diversi benefits. Ai primi tre andranno rispettivamente 10.000 euro, 6.000 euro e 3.000 euro in denaro, oltre all'iscrizione gratuita per due anni a Confindustria Romagna o Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese.

I partecipanti sono in tutto 172, da 18 a 70 anni, con 99 progetti iscritti alla prima fase del concorso, 28 dei quali ideati da donne. A metà settembre, invece, ci sarà una seconda fase, per i progetti selezionati dal Comitato tecnico Scientifico, con lo scopo di fornire gli strumenti necessari a consolidare lo sviluppo dell'idea di business, fino alla redazione del business plan finale.

Le idee arrivano da tutta Italia, ma anche da fuori: Francia, Russia, Colombia, California e Malta. 14 i partecipanti provenienti da San Marino. Tra gli iscritti, il 69% ha una laurea, il 12% la sta conseguendo; il 40% ha tra i 25 e i 34 anni, il 27% tra i 18 e i 24 anni e il 5% è over 55.

“È sempre emozionante scorrere idee e partecipanti, leggere in quei fogli compilati il desiderio di un futuro da protagonisti – il commento di Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese - vogliamo che questa freschezza di pensiero sia contagiosa e vogliamo indirizzarla sul sentiero della concretezza”.

Dal 2021 ci sarà anche la presenza del Tecnopolo di Rimini, di cui Uni.Rimini Spa è l’ente gestore presso il quale sono localizzati i laboratori di ricerca industriale dell’Università di Bologna.

