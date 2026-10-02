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Nuove Idee Nuove Imprese, anche San Marino tra i 13 finalisti

Dall’intelligenza artificiale alla salute e all’energia: formazione e sostegno per trasformare i progetti in aziende. Finale il 16 dicembre a Rimini.

di Monica Fabbri
2 ott 2026

Un radar per prevenire le cadute degli anziani. Un tutor digitale per superare gli ostacoli in matematica. Un sensore per proteggere le future basi lunari. Idee diverse ma la stessa sfida: trasformare la tecnologia in risposte concrete. Nuove Idee Nuove Imprese seleziona i 13 finalisti dell’edizione 2026. Cinque gruppi arrivano da Forlì-Cesena, tre da Rimini, tre da Bologna, uno da Ravenna e uno da San Marino.

Filo conduttore, l’intelligenza artificiale. Affianca robotica, automazione e analisi dei dati: aiuta le aziende a gestire acquisti e attività commerciali, rende interattiva la formazione sulla sicurezza, sostiene l’assistenza alle persone fragili. Tra le proposte anche un sistema che trasforma i vani ascensore in accumulatori di energia e moduli mobili per portare fitness e riabilitazione a domicilio.

Per il presidente Maurizio Focchi, emerge un’imprenditorialità che usa l’innovazione per affrontare problemi reali e generare valore. È qui che si misura il peso dell’iniziativa: dare a un’intuizione competenze, relazioni e strumenti per affrontare il mercato.

Il bilancio diffuso per la venticinquesima edizione conta oltre 4.900 partecipanti, quasi 1.900 idee e 143 aziende avviate. Dietro i numeri, un percorso che accompagna gli aspiranti imprenditori nel passaggio più delicato: verificare se un progetto può reggersi sulle proprie gambe.

San Marino è parte di questa storia fin dalla nascita, nel 2002, insieme agli enti della Romagna. Oggi contribuisce attraverso ANIS, SUMS, Università, Camera di Commercio e San Marino Innovation: una rete che mette in contatto formazione, istituzioni e mondo produttivo. Per i finalisti comincia ora la formazione avanzata, fino alla stesura del piano d’impresa. Il 16 dicembre, al Centro Congressi SGR di Rimini, la finale e i premi. Ma il traguardo più importante verrà dopo: portare queste idee sul mercato, farle crescere e creare nuove opportunità sul territorio.




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