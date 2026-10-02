ECONOMIA Nuove Idee Nuove Imprese, anche San Marino tra i 13 finalisti Dall’intelligenza artificiale alla salute e all’energia: formazione e sostegno per trasformare i progetti in aziende. Finale il 16 dicembre a Rimini.

Un radar per prevenire le cadute degli anziani. Un tutor digitale per superare gli ostacoli in matematica. Un sensore per proteggere le future basi lunari. Idee diverse ma la stessa sfida: trasformare la tecnologia in risposte concrete. Nuove Idee Nuove Imprese seleziona i 13 finalisti dell’edizione 2026. Cinque gruppi arrivano da Forlì-Cesena, tre da Rimini, tre da Bologna, uno da Ravenna e uno da San Marino.

Filo conduttore, l’intelligenza artificiale. Affianca robotica, automazione e analisi dei dati: aiuta le aziende a gestire acquisti e attività commerciali, rende interattiva la formazione sulla sicurezza, sostiene l’assistenza alle persone fragili. Tra le proposte anche un sistema che trasforma i vani ascensore in accumulatori di energia e moduli mobili per portare fitness e riabilitazione a domicilio.

Per il presidente Maurizio Focchi, emerge un’imprenditorialità che usa l’innovazione per affrontare problemi reali e generare valore. È qui che si misura il peso dell’iniziativa: dare a un’intuizione competenze, relazioni e strumenti per affrontare il mercato.

Il bilancio diffuso per la venticinquesima edizione conta oltre 4.900 partecipanti, quasi 1.900 idee e 143 aziende avviate. Dietro i numeri, un percorso che accompagna gli aspiranti imprenditori nel passaggio più delicato: verificare se un progetto può reggersi sulle proprie gambe.

San Marino è parte di questa storia fin dalla nascita, nel 2002, insieme agli enti della Romagna. Oggi contribuisce attraverso ANIS, SUMS, Università, Camera di Commercio e San Marino Innovation: una rete che mette in contatto formazione, istituzioni e mondo produttivo. Per i finalisti comincia ora la formazione avanzata, fino alla stesura del piano d’impresa. Il 16 dicembre, al Centro Congressi SGR di Rimini, la finale e i premi. Ma il traguardo più importante verrà dopo: portare queste idee sul mercato, farle crescere e creare nuove opportunità sul territorio.

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