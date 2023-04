Nuove Idee Nuove Imprese: riparte la business competition, in palio 19 mila euro

Torna Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che supporta le idee innovative per dare loro sostanza, cultura e connessioni, premiando i progetti d’impresa più brillanti. Il bando per partecipare alla nuova edizione è online sul sito web. www.nuoveideenuoveimprese.it e sarà possibile iscriversi fino al 28 maggio.

In Palio: 10.000 euro al progetto 1° classificato, 6.000 euro al 2° e 3.000 euro al 3° oltre ai benefits messi in palio dai soci e dai partner di Nuove Idee Nuove Imprese, che spaziano da percorsi di incubazione, dall’assistenza alla consulenza e ad una serie di agevolazioni.

“Nuove Idee Nuove Imprese, negli anni, ha saputo stimolare l’imprenditorialità e ha contribuito alla nascita di molte startup innovative – commenta Maurizio Focchi, presidente dell’associazione -. Ora vogliamo compiere uno step ulteriore, vogliamo diventare sempre più una community, anche grazie alla collaborazione con Fattor Comune, creando relazioni tra le startup che partecipano e hanno partecipato a Nuove Idee Nuove Imprese e generando un circuito virtuoso che possa creare ulteriore valore tra giovani, istituzioni e imprese. La Romagna e San Marino sono un terreno fertile per l’innovazione e, in questo territorio, vogliamo generare e far crescere un ecosistema attivo”.

Nei 22 anni di storia di Nuove Idee e Nuove Imprese sono stati formati alla cultura imprenditoriale 4.303 partecipanti, 1.567 idee di business sono state presentate alle giurie e 128 sono le aziende nate dalla competizione, di cui 73 tuttora attive. Nuove Idee Nuove Imprese ha inoltre distribuito ai team vincitori 632.000 euro di premi e ha favorito la crescita di aziende di ogni settore.