Nuove opportunità per le aziende sammarinesi: una partita tutta da giocare

Oltre 60 partecipanti alla presenza di autorità britanniche. Al centro del webinar tecnico – introdotto dall'Ambasciatore presso il Regno Unito, Silvia Marchetti e dal Direttore Generale dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico/Camera di Commercio, Denis Cecchetti - le opportunità legate all'import/export per le aziende sammarinesi, nel quadro delle nuove relazioni tra Unione europea e Oltremanica, a seguito della Brexit e del successivo accordo di commercio e cooperazione siglato dalle parti.









Scenario che definisce nuove procedure operative dal 1° gennaio 2021 per l’interscambio di beni e servizi anche fra lo stesso Regno Unito e la Repubblica di San Marino, delineate nell'occasione da Cameron Ballester, Primo Segretario Affari Europei dell’Ambasciata inglese. Intervento preceduto da quello del Console Generale e Direttore del Department for International Trade, Ben Greenwood, per un ventaglio delle nuove possibilità di collaborazione. Insomma, una partita tutta da giocare.

Nel video l'intervista a Denis Cecchetti, Direttore Generale Agenzia per lo Sviluppo Economico/Camera di Commercio