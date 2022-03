PANDEMIA E GUERRA Nuove sfide: Usot e Osla chiedono misure mirate per sostenere gli operatori economici

Prima la pandemia ora il conflitto in Ucraina: Usot e Osla nel passaggio da un'emergenza all'altra, entrambe dai risvolti imprevedibili, fanno il punto sulle nuove difficoltà che incontrano le piccole e medie imprese sammarinesi chiedendo risposte certe e immediate al Governo. Sotto la lente in primis proprio gli sviluppi della guerra che stanno facendo lievitare i prezzi delle materie prime, compresi energia e carburanti.

Preoccupazione, poi, sul fronte turistico con la chiusura dello spazio aereo ai voli russi e conseguente blocco degli arrivi; compromessi anche i viaggi a lunga percorrenza da Cina e Stati Uniti; situazione che potrebbe portare per la prossima stagione – fanno notare - ad un tracollo del comparto. Tra le criticità anche l'introdotta concessione di suolo pubblico a pagamento, mentre dal punto di vista sanitario Osla e Usot chiedono di procedere ad un ridimensionamento o eliminazione delle misure restrittive legate al Covid, ritenute eccessive. Infine invocano la liberalizzazione del mercato del lavoro, in considerazione del tasso di disoccupazione ai livelli minimi.

Nel video le interviste ad Alessandro Zanotti, Coordinatore Usot e Michele Andreini, Direttore Osla.

