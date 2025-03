Nuove tariffe fisse per energia e gas: adesioni aperte dal 16 al 30 marzo 2025

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che, dal 16 al 30 marzo 2025, è possibile aderire alle nuove offerte di tariffe fisse per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, valide dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026. Le offerte sono pubblicate nella sezione "Tariffe a Prezzo Fisso" sul sito www.aass.sm.

Le tariffe fisse permettono di bloccare per 12 mesi il prezzo della componente energia in bolletta, proteggendo gli utenti dalle fluttuazioni del mercato. La scelta è facoltativa: chi non aderisce continuerà a usufruire delle tariffe indicizzate.

Per passare alle tariffe fisse, gli utenti devono compilare i moduli disponibili sul sito e consegnarli ad A.A.S.S. con una delle seguenti modalità:

Consegna a mano presso la sede A.A.S.S. con documento di identità e dichiarazione di conformità.

Spedizione con raccomandata A/R. Invio digitale tramite tNotice all’indirizzo re.azienda.servizi@aass.sm.

L’adesione è possibile anche per un solo servizio tra energia elettrica e gas.

Per maggiori informazioni, consultare la sezione "FAQ Tariffe a Prezzo Fisso" sul sito www.aass.sm.