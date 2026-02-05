Nuove truffe finanziarie, l’allarme di UCS: calano le frodi sulle carte, boom di cripto-raggiri

L'Unione Consumatori Sammarinesi lancia l'allarme sulle nuove truffe finanziarie, segnalando un’evoluzione dei raggiri ai danni dei cittadini. Se da un lato - fa notare UCS - calano le frodi sulle carte di credito, crescono le cripto-truffe basate su falsi broker e piattaforme clone. Vengono promessi guadagni irreali, anche del 500%, colpendo soprattutto persone più fragili o poco esperte. Le vittime perdono tutto al momento del finto prelievo, quando vengono richieste inesistenti “tasse”. UCS invita pertanto a mantenere alta la guardia e a collaborare con le autorità.