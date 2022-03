GRAFICA E SERVIZI Nuovo stile per la Smac: in arrivo anche servizi digitali per pagare e trasferire denaro

Nuovo stile e nuovi servizi per la San Marino Card, in vista della scadenza delle attuali a ottobre. Al rinnovamento dell'immagine della Smac hanno pensato i ragazzi di Design dell'Università di San Marino, tramite un concorso di idee al quale hanno partecipato 45 studenti per 25 progetti.

In arrivo anche nuovi servizi digitali, annuncia il Segretario alle Finanze Marco Gatti che parla della possibilità di trasferire importi da una carta all'altra, di ricaricare dagli Atm e di poterla usare "pienamente come strumento di pagamenti". Obiettivo: attivare la maggior parte dei servizi entro l'anno, considerando la scadenza di ottobre.

Nel servizio, le interviste a Massimo Brignoni (direttore Corso di Laurea Magistrale Design UniRSM), Salvo Pitingaro (studente Design UniRSM - Gruppo vincitore) e Marco Gatti (segretario di Stato alle Finanze)

