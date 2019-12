Obiettivo da record per l'aeroporto di Rimini e San Marino: 1 milione di passeggeri nel 2030 95 milioni l'investimento

AIRiminum punta a numeri da record: 1 milioni di passeggeri all'anno nel 2033. E' uno degli obiettivi a lungo termine del piano presentato alle istituzioni. Era presente anche una delegazione di San Marino. Per l'hub riminese sono previsti 14 anni di sviluppo in tre fasi. La prima, come è stato spiegato, è completamente finanziata e consiste in 23,2 milioni di euro di interventi tra il 2020 e il 2023 dei quali 12 milioni provenienti dalla Regione.

Si parla di investimenti sulle infrastrutture di volo, terminal, sicurezza, insieme a un nuovo sistema d'accesso e viabilità interna e l'acquisizione di un'area per realizzare, successivamente, un parcheggio multi-piano. Dalla società arriva la richiesta di rivedere la viabilità del territorio, visti i piani di crescita dell'infrastruttura. L'investimento sarà di 95 milioni di euro. Al momento, l'aeroporto Fellini è il decimo in Italia per passeggeri extra-Schengen e viene considerato un aeroporto di interesse nazionale.

Nel servizio, le interviste a Leonardo Corbucci (amministratore delegato AIRiminum) e a Laura Fincato (presidente AIRiminum)

